Secretário de Justiça é homenageado com medalha Zumbi dos Palmares | A TARDE

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, vai ser homenageado na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, na próxima quarta-feira, 22, com a Medalha de Mérito Zumbi dos Palmares. A honraria, que é concedida a pessoas, grupos ou entidades que se destacam na luta antirracista e em favor da cultura afro-brasileira, foi proposta pelo vereador Sílvio Dias (PT). A medalha vai ser entregue durante a sessão solene em homenagem ao ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.

“Um homem negro, nascido na periferia de Feira, que residiu também na zona rural, estudou em escola pública e se formou no curso de Direito em uma Universidade Pública, agrega um histórico exitoso no campo da justiça e na luta contra a discriminação racial. Esse é Felipe Freitas, merecedor da homenagem e que exerceu vários cargos, inclusive no governo federal, e que, agora, segue cumprindo um papel fundamental na defesa daqueles que mais precisam à frente da pasta Justiça e Direitos Humanos. Felipe Freitas é esse negro que representa muito bem a nossa cidade e, com muito mérito, receberá a medalha Zumbi dos Palmares”, disse Sílvio Dias.



Formado em direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UNB), o feirense Felipe Freitas acumula em seu currículo a experiência como professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), e como professor colaborador da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente titular da SJDH, já atuou no governo de Jaques Wagner (PT), como assessor técnico na área de igualdade racial e políticas públicas de juventude; e possui experiências como consultor na esfera federal e atuação na Organização das Nações Unidas - ONU.