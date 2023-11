Secretário notifica caso de discriminação contra autista no Procon-BA | A TARDE

Após caso de suposta discriminação contra uma criança autista na Loja Riachuelo, ganhar repercussão nas redes sociais, o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do estado da Bahia Felipe Freitas informou nesta sexta-feira, 17, que a pasta notificou o caso ao Procon-BA para realização das medidas necessárias.

“No âmbito da @sjdhbahia, temos trabalhado incansavelmente para, através do PROCON, combater todas as formas de violência e discriminação nas relações de consumo”, disse o secretário em sua conta no X (antigo Twitter).

Ainda segundo Felipe Freitas, a família da criança com autismo foi contatada para receber apoio e assistência necessária, através da Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele reafirmou que a pasta continuará atuando, “de maneira preventiva e repressiva, quando necessário – educando, orientando, fiscalizando e, se necessário, punindo as práticas abusivas”.

“Não podemos admitir que espaços de comércio sejam territórios livres para qualquer forma de discriminação”, continua o secretário.

Na sexta-feira, 17, o vídeo em que mostra uma mãe de uma criança com autismo denunciando um suposto ato de discriminação durante um atendimento em uma loja de departamento, viralizou nas redes. O caso aconteceu em um shopping da cidade de Feira de Santana, e o vídeo, compartilhado por uma influenciadora digital.