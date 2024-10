Segurança é baleado em tentativa de homicídio

Caso aconteceu em Riachão Jacuípe - Foto: Reprodução | Calila Notícias

Na manhã deste sábado, 21, um homem conhecido como Tutinha Segurança foi vítima de uma tentativa de homicídio em Riachão do Jacuípe. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e inicialmente socorrido pela Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses (BVAJ).

De acordo com informações da BVAJ, a equipe foi acionada por volta das 9h35, com a suspeita de um grave acidente na Praça Landulfo Alves, onde haveria uma vítima presa às ferragens. No entanto, ao chegar ao local, os brigadistas constataram que Tutinha apresentava múltiplas perfurações e estava inconsciente, sangrando intensamente.

Ainda segundo a equipe de resgate, durante o atendimento, foi recebida a informação de que a vítima havia sofrido a tentativa de homicídio no Bairro da Barra, a aproximadamente 500 metros do local onde foi encontrado. É possível que ele estivesse tentando buscar socorro no Hospital Municipal.