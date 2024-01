Segurança é prioridade do MP-BA, diz novo procurador-geral | A TARDE

Nomeado em 21 de dezembro pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) como procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) no biênio 2024-2026, Pedro Maia disse em entrevista ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta terça-feira, 16, que a segurança pública será a prioridade na sua gestão.



"O estado da Bahia passa por um momento difícil, que atinge da população mais humilde até os que vivem encastelados em condomínios fechados, mas que andam em carros blindados", disse Pedro Maia.

Para o nomeado procurador-geral de Justiça do MP-BA, que assume o cargo em março, as causas da violência vão da desigualdade social profunda até a impunidade. "A violência restringe a liberdade de caminhar livremente", afirmou.