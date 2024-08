Segurança morre com tiro acidental ao tentar acabar confusão

Operação foi realizada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

Um segurança particular morreu vítima de um disparo acidental na localidade rural de Baixa de Areia, em Conceição do Almeida, no interior da Bahia. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 28.

A vítima, identificada como André Luis Santos Santana, de 35 anos, presenciou uma confusão generalizada. Após sacar a arma e disparar para o alto, com o objetivo de dispersar os envolvidos na briga, ele foi atingido por um disparo acidental ao tentar guardar a arma na cintura.

Informações preliminares apontam que o projétil atingiu a veia femoral, e ele morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência. A arma foi apreendida pela Polícia Milita da Bahia.

O Portal MASSA! entrou em contato com a PM para saber mais detalhes sobre o caso. Em nota, o órgão de segurança informou que uma ocorrência de morte a esclarecer sem indício de crime foi registrada na 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, onde também foi apresentada por policiais militares a arma de André Luis Santos Santana.

A nota informou que o segurança particular ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de SAJ, onde morreu. As guias periciais e de remoção foram expedidas e o procedimento encaminhado para a Delegacia Territorial de Conceição do Almeida, que seguirá com a apuração.

Leia também:

>> De país mais rico a carência: Entenda como Venezuela entrou em crise

>> Policial punido pela PM tem candidatura a vereador confirmada pelo TSE