"Sei que o Estado precisa ter braço forte", diz Jerônimo sobre combate ao crime

Jerônimo Rodrigues (PT) promete linha dura - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu, nesta quinta-feira, 24, que o estado não vai "abrir mão" de adotar um papel de firmeza na linha de frente do combate ao crime organizado.

Jerônimo reafirmou sua confiança no trabalho realizado pelas forças policiais da Bahia, citando as recentes operações, como a Hórus, e a ação dentro do Presídio de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado.

"O estado não vai abrir mão no seu lugar da firmeza e da necessidade. Eu confio muito na nossa Polícia Militar e Polícia Civil, nos Bombeiros, no Policial Penal. Nós estamos agora com essa operação aqui, a Horos, na capital, mas também nós estamos, desde segunda-feira, numa operação lá do Presídio de Frente de Santana. E para acontecer aquela operação dentro do presídio, nós também nos preparamos para fazer", disparou o governador, em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV.

O governador ainda rebateu as críticas da oposição, a quem se referiu como "porta-voz" do crime.

"Eu não fico relutante quando eu falo de compras de armas. Eu preferia esse dinheiro de arma para comprar violão para as escolas, construir mais escolas, mais hospitais, mas eu preciso me adiantar e garantir que a polícia também esteja preparada para se antecipar ao crime organizado. Só que tem gente que parece que é porta-voz desse crime. Fica todo o tempo animando, alimentando com as informações. Eu sei da realidade. Eu sei que o Estado precisa ter braço forte", afirmou.