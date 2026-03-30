Selo Lilás reconhece 111 empresas por ações de equidade de gênero

Siga o A TARDE no Google

A cerimônia foi realizada no Auditório Mário Cravo, no Sesc Casa do Comércio - Foto: Joá Souza/GOVBA

A terceira edição do Selo Lilás certificou, nesta segunda-feira, 30, 111 empresas e entidades na Bahia pelo compromisso com a valorização profissional das mulheres e a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos.

A cerimônia foi realizada no Auditório Mário Cravo, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a certificação integra uma estratégia de incentivo à adoção de políticas de equidade de gênero no ambiente corporativo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As organizações reconhecidas passaram por processo seletivo e comprovaram a implementação de medidas como igualdade salarial, incentivo à liderança feminina e ações de qualificação profissional.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Neusa Cadore, destacou a importância do selo como instrumento de transformação social.

“O selo reconhece empresas que identificam o potencial da mulher e oferecem condições para sua promoção a cargos de comando, além de estarem atentas às violências no ambiente de trabalho, como salários inadequados ou a falta de espaços para amamentação. As empresas também devem ser parceiras na luta contra o feminicídio”, afirmou.

Avanços nas empresas

Entre as instituições certificadas, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) renovou o selo e destacou avanços na presença feminina em cargos de liderança.

“Estamos renovando o Selo Lilás e hoje temos 45% de mulheres em cargos de gestão. A diretoria abraçou essa causa e a equidade de gênero se tornou uma pauta fundamental na empresa”, afirmou a diretora Larissa Brito.

A CoopGNP, de Luiz Eduardo Magalhães, também foi reconhecida pela segunda vez. A entidade foi a primeira do Oeste baiano a conquistar o selo, abrindo caminho para outras organizações da região.

“É um reconhecimento às entidades que colocam em prática os direitos das mulheres. Fomos a primeira do Oeste da Bahia a receber o selo, abrindo portas para outras organizações”, disse a coordenadora Glaucia Cristina Scapini.

Políticas consolidadas

O reconhecimento também contempla empresas com trajetórias mais longas na promoção da equidade. É o caso da Bracell, que desenvolve políticas voltadas à inclusão feminina há cerca de duas décadas.

“Ampliamos estratégias para inclusão de mulheres no setor florestal, historicamente masculino, com capacitações e metas para aumentar a presença feminina em cargos de liderança”, destacou a gerente de sustentabilidade Angela Ribeiro.

Instituído pela Lei Estadual nº 14.343/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 22.173/2023, o Selo Lilás busca fortalecer a participação das mulheres no mercado de trabalho e incentivar boas práticas entre empresas e instituições.