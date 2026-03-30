Delicatessen é interditada por apresentar cenário insalubre e risco à saúde

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- Foto: Secretaria Municipal de Saúde

Uma delicatessen foi fechada pela Vigilância Sanitária na manhã desta segunda-feira, 30, em Feira de Santana, após a identificação de problemas graves nas condições de higiene do local. O estabelecimento fica no bairro Muchila.

Durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades no espaço onde eram preparados pães e salgados. Entre os problemas apontados estão equipamentos com ferrugem, presença de umidade nas paredes, sujeira acumulada no ambiente, além de utensílios sem condições adequadas de uso e sinais de infiltração.

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Segundo a coordenadora do órgão, Thaís Marques, as falhas comprometem diretamente as condições sanitárias do local e representam risco à saúde dos consumidores.

Inspeção

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estabelecimento havia solicitado alvará sanitário.

Na primeira inspeção, os responsáveis alegaram que os produtos eram fornecidos por uma empresa terceirizada e negaram o uso de um espaço anexo, separado por uma parede de gesso.

No entanto, ao retornar ao local nesta segunda-feira, os fiscais constataram que a área anteriormente negada estava sendo utilizada como cozinha para a produção dos alimentos.

Diante das irregularidades e do risco à saúde pública, o local foi interditado e permanecerá fechado até que todas as exigências sanitárias sejam cumpridas.