VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Delicatessen é interditada por apresentar cenário insalubre e risco à saúde
Falhas comprometem diretamente as condições sanitárias do local
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Uma delicatessen foi fechada pela Vigilância Sanitária na manhã desta segunda-feira, 30, em Feira de Santana, após a identificação de problemas graves nas condições de higiene do local. O estabelecimento fica no bairro Muchila.
Durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades no espaço onde eram preparados pães e salgados. Entre os problemas apontados estão equipamentos com ferrugem, presença de umidade nas paredes, sujeira acumulada no ambiente, além de utensílios sem condições adequadas de uso e sinais de infiltração.
Segundo a coordenadora do órgão, Thaís Marques, as falhas comprometem diretamente as condições sanitárias do local e representam risco à saúde dos consumidores.
Leia Também:
Inspeção
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estabelecimento havia solicitado alvará sanitário.
- Na primeira inspeção, os responsáveis alegaram que os produtos eram fornecidos por uma empresa terceirizada e negaram o uso de um espaço anexo, separado por uma parede de gesso.
- No entanto, ao retornar ao local nesta segunda-feira, os fiscais constataram que a área anteriormente negada estava sendo utilizada como cozinha para a produção dos alimentos.
Diante das irregularidades e do risco à saúde pública, o local foi interditado e permanecerá fechado até que todas as exigências sanitárias sejam cumpridas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes