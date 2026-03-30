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ATAQUE

Jogador de futebol é picado por cobra após descer de ônibus

Atleta segue em recuperação sob acompanhamento médico.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/03/2026 - 20:01 h

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Imagem ilustrativa da imagem Jogador de futebol é picado por cobra após descer de ônibus
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Um jogador de futebol foi vítima de um ataque de cobra na tarde de domingo, 29, logo após participar de um jogo da Copa Cacau contra o time de Ubaitaba, em Itapitanga, no sul da Bahia,

O jogador, Geovani Souza de Jesus, de 32 anos, seguia viagem de retorno quando o caso aconteceu. Conforme informações da gestão municipal, ele fez uma parada próximo ao trevo de Itajuípe, na BR-101, e acabou sendo surpreendido pelo animal.

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Ainda segundo a prefeitura, Geovani havia saído do carro quando foi picado no pé por uma serpente conhecida popularmente como “jararaca do cabo branco”, considerada peçonhenta.

Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Dr. Montival Lucas, em Itajuípe, mas precisou ser transferido para o Hospital de Base, em Itabuna, onde foi tratado com soro antiofídico. O estado de saúde é estável, e o atleta segue em recuperação sob acompanhamento médico.

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Caso semelhante

Outro episódio envolvendo picada de cobra foi registrado no sul da Bahia. Em Uruçuca, uma mulher de 40 anos teve a perna amputada após ser atacada por uma jararaca-boca-podre.

O incidente ocorreu em dezembro do ano passado, e a vítima permaneceu internada por mais de três meses. Ela teve alta apenas no sábado, 28, depois de 98 dias de internação no Hospital Geral de Vitória da Conquista, para onde foi levada após o ocorrido.

A mulher, identificada como Sueide Miranda Souza, estava em uma cachoeira quando foi picada. Mesmo com atendimento médico, não foi possível evitar a amputação.

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Bahia cobra picada

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