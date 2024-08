Selvageria! Futebol de várzea termina em pancadaria na BA; assista

Equipes da PM foram acionadas para acalmar os ânimos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma partida de futebol de várzea na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, foi palco de uma enorme confusão, na tarde deste domingo, 21, durante confronto entre as equipes Umburanas e Lages. O jogo aconteceu na região de Cariacá, na zona rural do respectivo municípío.

Informações preliminares apontam que a confusão começou quando a equipe de Lages, que estava vencendo, cometeu uma falta de ataque. Após o goleiro defender e a bola sair para um dos lados, um jogador de Lages chutou a bola para o matagal, desencadeando uma reação agressiva dos jogadores de Umburanas.

Durante a confusão entre os atletas das duas equipes, torcedores que estavam presentes no estádio também invadiram o campo e compuseram a confusão, formando uma cena de selvageria.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) foram acionadas e se deslocaram para o local com a finalidade de interromper a briga. Não foi divulgado mais detalhes quanto a feridos no incidente.

