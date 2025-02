Sem acordo! Rodoviários da RMS confirmam greve na próxima terça

Sem avanços nas negociações e sem uma proposta concreta, a categoria segue com a mobilização - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os rodoviários do sistema de transporte metropolitano de Salvador decidiram manter a greve marcada para a próxima terça-feira, 4, após mais uma rodada de negociação frustrada com os empresários do setor. A categoria também realizará uma assembleia de preparação para a paralisação na segunda-feira, 3, às 15h, na Estação Aeroporto.

Na reunião desta sexta-feira, 31, que durou três horas e ocorreu na sede da Associação das Empresas de Transporte Metropolitano (ABEMTRO), os trabalhadores reduziram suas reivindicações, mas não receberam nenhuma contraproposta. O Sindicato dos Metroviários (SINDMETRO) ajustou a solicitação de reajuste salarial de 11% para 10% e a do vale-alimentação de 20% para 15%, mantendo as demais cláusulas da pauta apresentada em outubro. No entanto, os empresários recusaram as condições.

Sem avanços nas negociações e sem uma proposta concreta, a categoria segue com a mobilização e a paralisação dos serviços na próxima semana.