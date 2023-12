Semana na Alba terá quatro sessões especiais e audiência pública | A TARDE

Quatro sessões especiais e, pelo menos, uma audiência pública vão movimentar a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta semana entre os dias 11 e 15 de novembro.

A programação começa nesta segunda-feira, 11, com uma audiência pública, às 9h, na Sala das Comissões da ALBA, e vai celebrar os "20 anos da SECTI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia”. Na ocasião, também acontecerá a apresentação do programa Bahia Mais Inovadora e dos principais eixos que serão debatidos na 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Às 10h, com a entrega da Comenda 2 de Julho ao empresário Rubén Escartín Baqué, homenagem proposta pelo deputado Eduardo Salles (PP). A comenda é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento a personalidades com serviços prestados à Bahia.

Na quinta-feira, 14, serão realizadas mais duas sessões especiais. A primeira está marcada para começar às 10h e também vai homenagear com a Comenda 2 de Julho um parlamentar da própria Alba – o deputado Raimundinho da JR (PL). O projeto de resolução foi apresentado pelo deputado Roberto Carlos (PV). Ao justificar a homenagem, ele pontuou que Raimundinho da JR, que também é empresário, idealizou a implantação do “maior polo têxtil da Bahia”, em Dias d'Ávila, com expectativa de gerar mais de 22 mil empregos diretos.

Pela tarde, a partir das 15h, será realizada outra sessão especial em homenagem ao “Dia da Bíblia”, proposta pelo deputado José de Arimateia (Republicanos). O Dia da Bíblia é comemorado anualmente no segundo domingo de dezembro. Com o intuito de lembrar a importância da propagação da “Palavra de Deus”. Na cerimônia, serão homenageados bispos, pastores, levitas, missionários e apóstolos de diferentes denominações cristãs.

Na sexta-feira,15, será entregue mais uma Comenda 2 de Julho ao professor e jurista Thomas Bacellar da Silva, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Bahia (OAB-BA). A homenagem foi proposta pela Mesa Diretora do Legislativo. Bacellar foi o professor mais homenageado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba). É doutor em direito pela Ufba, procurador do Estado e por quatro vezes presidiu a seccional baiana da OAB. O professor também foi diretor da faculdade de Direito da UCSal por mais de 30 anos.