Senac oferta mais de 600 vagas em cursos para empreender no Natal

Cursos custam a partir de R$69 reais - Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu mais de 600 vagas na Bahia para cursos de comidas natalinas, como panetone, rosca natalina e pãozinho delícia. Os cursos são de curta duração, com carga horária entre 4 e 20 horas, e custam a partir de R$69 reais.



As oportunidades são para as cidades de Salvador, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus.



Além do preparo dos alimentos, o curso aborda dicas de vendas dos alimentos e estratégias de marketing digital.



Quem se matricular pelo site do Senac até 14 de novembro, poderá ganhar 30% de desconto com o cupom “NATALSENAC”. Para mais informações o interessado deve entrar em contato pelo Whatsapp (71) 3186-4000.