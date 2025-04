Servidor da Polícia Civil é acusado de assédio em delegacia

Caso ocorreu em 2019 - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Um servidor da Polícia Civil da Bahia é suspeito de assédio sexual contra uma colega de trabalho. O caso aconteceu em 2019, dentro da sede da 26ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), em Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. No entanto, a informação só foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira, 2.

O servidor teria atacado a vítima ao segurá-la pelos braços, pressioná-la contra a parede e "esfregar" o próprio corpo nela sem consentimento. Ainda conforme o relatório, ele tentou beijá-la e, em outro episódio, teria invadido o alojamento, exposto suas partes íntimas e feito uma proposta de relação sexual em troca de dinheiro.

O suspeito ainda teria mandado mensagens de teor sexual para a vítima por uma rede social. O nome do investigado não foi revelado. Com isso, o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, instaurou um Processo Administrativo Disciplinar para investigar o caso.