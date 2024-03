Sesab confirma 5ª morte por dengue na Bahia | A TARDE

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, nesta quarta-feira, 28, a quinta morte relacionada a dengue. A vítima da doença era morador de Irecê, cidade localizada no interior da Bahia. A Sesab não detalhou os dados da vítima.

Até esta quarta-feira, todas as mortes pela doença foram registradas na região sudoeste do estado, sendo duas em Jacaraci, outra em Piripá e a quarta em Ibiassucê. As cidades ficam cerca de 1h30 de distância umas das outras.

Neste ano, foram notificados 16.771 casos prováveis de dengue no estado e 64 municípios se encontram em epidemia no estado.

Confira lista:

Adustina

América Dourada

Anagé

Araci

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barro Alto

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Bonito

Brejões

Brumado

Caetité

Cafarnaum

Campo Formoso

Canarana

Carinhanha

Conceição do Almeida

Condeúba

Coribe

Encruzilhada

Feira de Santana

Formosa do Rio Preto

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibipitanga

Ibitiara

Igaporã

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itambé

Itapetinga

Jacaraci

Lajedão

Licínio de Almeida

Macaúbas

Maetinga

Manoel Vitorino

Maracás

Matina

Miguel Calmon

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Novo Horizonte

Palmas de Monte Alto

Piatã

Pindaí

Piripá

Piritiba

Planalto

Quixabeira

Rodelas

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Serrinha

Serrolândia

Tanque Novo

Tapiramutá

Uruçuca

Vitória da Conquista