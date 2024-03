Sesab faz campanha de combate Aedes aegypti, transmissor da dengue | A TARDE

A Secretaria da Saúde do Estado(Sesab) vai realizar, entre os dias 11 e 15 de março, a a Semana de Mobilização contra a dengue. O evento, que acontece em parceria com segmentos de controle social e poderes públicos, tem por objetivo intensificar as ações de sensibilização e mobilização para a prevenção da dengue e combate ao mosquito Aedes aegypti.

Entre as atividades, vão haver pontos como feiras livres e metrô; educação em saúde, campanha publicitária e atividades em comunidades, e assistência, com reforço à orientação sobre manejo clínico.

Dentro da programação da semana, no dia 12, nos diversos órgãos públicos estaduais, estão previstas atividades como a vistoria nos prédios públicos visando a eliminação de criadouros do mosquito; limpeza das áreas verdes adjacentes aos prédios públicos, e recolhimento de carros inservíveis abandonados em áreas públicas. Segundo a Sesab, em 75% dos casos o mosquito transmissor da dengue está dentro das casas, em quintais, ralos e calhas, tonéis, caixas d’água, e vasos de plantas.

Governo presente

O governo da Bahia investiu mais de R$ 19 milhões no combate à dengue, e vem adotando inúmeras medidas, tais como a aquisição de novos carros de Ultra Baixo Volume, conhecido como fumacê, a distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, apoio para intensificação dos mutirões de limpeza, com o auxílio das forças de segurança e emergência, além da utilização de agentes com bombas costais em diversas cidades, aquisição de medicamentos e insumos, e campanha publicitária e materiais informativos.