Setur registra 14,6 mil capacitações para o incremento do turismo

- Foto: Divulgação

Em 2024, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) promoveu capacitações sobre a infraestrutura e os atrativos das 13 zonas turísticas baianas, em âmbito nacional e internacional. Cerca de três mil operadores e agentes de viagens brasileiros, que atuam nos principais polos emissores de turistas do país, foram atualizados sobre o destino Bahia, visando ampliar a venda de pacotes para o estado.

Leia Mais:

>> Setor de locação projeta bons negócios

>> Prefeitura de Itacaré proíbe churrasco, barracas e bebidas em praias

Com o mesmo objetivo, no exterior, 2,5 mil profissionais do setor receberam o mesmo tipo de capacitação. A pasta atuou na América do Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Peru), Europa (Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Polônia) e África (Camarões).

“Com a ampliação da conectividade aérea internacional da Bahia, que ganhou novos voos da América do Sul e da Europa, onde se destaca o voo de Paris, que ligou o estado ao mundo, investimos na preparação de agentes de viagens do exterior, para estimular a comercialização de destinos baianos. Esse é um trabalho que terá continuidade em 2025, com mais intensidade”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Qualificação dos serviços turísticos

Neste ano, a Setur-BA ampliou os cursos de capacitação gratuitos para profissionais, empresários e gestores públicos, visando qualificar os serviços oferecidos aos visitantes que procuram a Bahia. Foram abordados conteúdos sobre excelência no atendimento, higienização na gastronomia, empreendedorismo, inclusão (LGBT+ e PcD), sustentabilidade e língua estrangeira, entre outros.

As capacitações aconteceram por meio dos programas ProQualy (presencial) e TurisQualy (on-line), alcançando 9,1 mil pessoas, incluindo mão de obra do trade turístico, representantes de prefeituras e do empresariado, baianas de acarajé, colaboradores de terreiros de candomblé e feirantes. Para dinamizar as ações, a Setur-BA contou com as parcerias do Ministério do Turismo (Mtur) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

"Conseguimos atingir diversas atividades, adicionando cursos de inglês e francês, em função dos novos voos internacionais que a Bahia conquistou. Em Salvador, as capacitações no Mercado do Rio Vermelho e na Feira de São Joaquim estão transformando os equipamentos. Na Costa dos Coqueiros, preparamos mão de obra que está sendo aproveitada no complexo hoteleiro de Baixio, além de outros exemplos exitosos, em todas as zonas turísticas do estado”, relatou a diretora de Qualificação da Setur-BA, Juliana Araújo.