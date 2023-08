Sistema possibilitará reunir as todas as informações do paciente

Com o objetivo de aperfeiçoar a integração dos seus sistemas de informação na saúde, o Governo do Estado vai investir R$ 13 milhões no desenvolvimento de um sistema que permitirá reunir todas as informações dos atendimentos realizados na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), esse banco de dados estará disponível para os profissionais de saúde no momento do atendimento do paciente, e, além disso, o próprio cidadão terá acesso ao seu histórico completo de atendimentos. Para isso, será necessário apenas uma tela de computador ou de celular conectados à internet, através dos quais o cidadão vai poder verificar quais foram os seus procedimentos na rede SUS, incluindo consultas, exames e cirurgias.

A ampliação deste projeto, que entrará em sua segunda fase, será possível graças a um reforço com a contratação de uma empresa de tecnologia que trabalhará em conjunto com a Coordenação de Gestão de Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação na Saúde (CGTICS) da Sesab. O investimento possibilitará ampliar o espectro de abrangência do sistema, permitindo abarcar um maior número de informações, como as da Atenção Básica.

Atualmente, todas as unidades da rede de assistência da Sesab, incluindo hospitais, maternidades, centros de referência, policlínicas e unidades de emergência já contam com prontuário eletrônico.

Hoje já são mais de 2,7 milhões de baianos cadastrados no banco de dados da Sesab, onde é possível acessar o histórico médico, o resultado de exames, acompanhar consultas, regulações e procedimentos, além do acompanhamento farmacêutico.

O coordenador geral da CGTICS, Diego Daltro, explica que, em dois anos, todos os bancos de dados utilizados pela Sesab devem ser integrados à Rede Estadual de Dados em Saúde da Bahia – REDS.

“Uma das grandes vantagens de o governo do estado desenvolver seu próprio sistema é ter acesso ao código fonte, o que permite implementações e atualizações ao longo do tempo, e também a garantia da segurança dos dados, uma vez que as informações estarão armazenadas em bancos de dados do Estado e não passarão por plataformas de empresas privadas”, conta Diego Daltro.

A REDS tem como objetivo unificar os prontuários de pacientes em um único repositório mas permitindo que estes fiquem disponíveis também no sistema do próprio hospital ou clínica. Dessa forma, o acesso e a integração são feitos em questão de segundos.

A partir do mapeamento e acompanhamento dos dados incorporados na REDS, o profissional que atende ao cidadão pode ter acesso a todo seu histórico, de maneira a auxiliá-lo com um diagnóstico e medidas de cuidado mais rápidos e precisos, bem como apoiar a gestão das unidades ou da Secretaria da Saúde numa rápida tomada de decisão.

REDS na Rede Estadual da Bahia

Uma das unidades que já utiliza um dos sistemas que estão sendo agrupados na REDS é o Hospital Geral Roberto Santos. A diretora-geral da unidade, Lucrécia Savernini, aponta que a digitalização dos processos traz avanços nos fluxos de atendimento dos pacientes.

“Há uma melhor comunicação entre as equipes. Os profissionais que estão atendendo o paciente têm ali, na tela, o histórico dele dentro na unidade. Com a ampliação do sistema, haverá uma melhora no desempenho da equipe, uma vez que ela terá acesso a exames e procedimentos feitos anteriormente”, afirma a diretora.

“O paciente é único e todas as suas informações de atendimentos são essenciais para que os profissionais que o assistem tomem decisões mais assertivas”, comenta a Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana. Ela ainda destaca que isso possibilitará uma redução de custos. “Se o paciente já fez, por exemplo, uma tomografia há pouco tempo, não haverá necessidade de repetir o exame se o médico tiver acesso a esse exame”, afirma.

Modelo para outros estados

O sistema que está sendo desenvolvido pelo governo baiano também poderá ser utilizado por outros estados. A possibilidade foi discutida em uma reunião no Ministério da Saúde, que contou com a participação da Secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Haddad, da Secretaria da Saúde da Bahia, Roberta Santana, e de Diego Daltro.

De acordo com Daltro, a Sesab auxiliará no desenvolvimento da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que conectará os atores e dados em saúde de todo o país, estabelecendo o conceito de Plataforma Nacional de Inovação, Informação e Serviços Digitais de Saúde. “Teremos a possibilidade de fazer a primeira interoperabilidade, o primeiro passo, em conjunto com a REDS – Rede Estadual de Dados em Saúde, que a gente criou na Bahia, para poder criar uma rede única de saúde”, afirma.

“Nosso estado é uma referência para o Ministério da Saúde em termos de tecnologia usada nas unidades de saúde. E ainda podemos melhorar ainda mais, por isso é importante esse diálogo e a criação de uma interlocução maior”, pontua Roberta Santana.