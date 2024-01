Sobrevivente de acidente na BR-324 vai ao velório da filha em maca | A TARDE

Uma das sete pessoas que sobreviveram ao acidente deste domingo, 7, na BR-324, acompanhou deitada em uma maca, o velório da filha, Isabela Santos de Almeida, 14, também morta na colisão.

Flávia Carneiro, 34 anos, sobreviveu ao acidente entre o caminhão e um ônibus de turismo, que deixou 25 mortos na rodovia, este no velório realizado na manhã desta terça-feira, 9, em um estabelecimento comercial, que pertence a outra vítima morta no acidente, Maria Eunice Gonzaga, que é mãe de Flávia e avó de Isabela.

De acordo com informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, o acidente teria acontecido por volta das 22h30, na altura do Km 381. O micro-ônibus retornava da região de Guarajuba para Jacobina, quando bateu de frente com o caminhão. As vítimas estavam em uma excursão e passaram o dia na praia.