Sorteios milionários da Mega-Sena e +Milionária ocorrem neste sábado

Apostas podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou online pelo site da Caixa - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasi

Ocorrem a partir das 20h deste sábado, 8, os sorteios dos concursos 2.826 da Mega-Sena e 223 da +Milionária, promovidos pela Caixa Econômica Federal. Juntas, as loterias podem premiar apostadores com valores milionários.

O prêmio estimado da +Milionária é de R$ 47 milhões. Para conquistar a bolada, é necessário acertar seis dezenas e dois trevos, o que torna as chances de vitória menores em comparação à Mega-Sena.

Uma aposta simples na +Milionária custa R$ 6 e permite escolher seis números entre 50 disponíveis, além de dois trevos entre seis opções. Para apostas múltiplas, é possível selecionar até 12 números e até seis trevos, com valores que podem chegar a R$ 83.160,00. A modalidade tem como diferencial um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões por sorteio e dez faixas de premiação.

Mega-Sena pode pagar R$ 39 milhões

O concurso da Mega-Sena deste sábado pode pagar R$ 39 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. No último sorteio, realizado na quinta-feira, 6, ninguém levou o prêmio máximo, resultando no acúmulo do valor.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas ou pela internet.

Como apostar?

As apostas podem ser realizadas presencialmente nas lotéricas ou online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para jogar pela internet, é necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher os dados do cartão de crédito.