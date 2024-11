SSP monta estratégias para reforçar segurança em Feira de Santana

Ações foram deflagradas também nas cidades de Rafael Jambeiro e Itatim - Foto: Divulgação

Representantes das Forças de Segurança da Bahia participaram de uma reunião, na manhã desta terça-feira, 22, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, para discutir ações de reforço da segurança em Feira de Santana.

Leia mais:

>>Mulher é assassinada a tiros no bairro Aviário em Feira de Santana

>>Jovem é alvejado no bairro Lagoa Grande, em Feira de Santana

>>Mulher é resgatada após ser estuprada e mantida em cárcere privado

O encontro foi presidido pela Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap) onde foram analisados dados e definidas estratégias operacionais com os representantes das Polícias Militar, Civil e Técnica.

Câmeras de monitoramento da cidade serão integradas ao Projeto Vídeo Polícia da SSP (responsável pelos Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares), bem como as imagens transmitidas no Centro de Controle Operacional da PMFS, passarão a integrar com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da pasta.

Integração

A participação da SSP no reforço da segurança do município também contará com capacitação de todo o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) em inteligência policial, realizada pela Superintendência de Inteligência (SI) além da doação de armamentos realizada pela PM.

Ações de fiscalização ao comércio irregular e poluição sonora, à exemplo da Operação Sílere, realizada em Salvador, esteve em pauta como mais uma das iniciativas em apoio à prefeitura foram definidas no encontro.