SSP realiza operação de combate à violência doméstica

As Forças da Segurança Pública da Bahia deflagraram nesta quinta-feira, 1, a Operação Shamar, ação nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a SSP-BA, a operação no estado envolve as Polícias Militar, Técnica e Civil, além do Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev). Durante todo o mês de agosto estão previstos cumprimentos de mandados, ações ostensivas, preventivas e educativas.



Qualquer informação sobre violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser repassada através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP) ou via Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres, pelo número 180.