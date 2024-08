Quase 100 kg de maconha e cocaína são encontrados em ônibus na Bahia

Investigações prosseguem para identificar o remetente e o destinatário das drogas - Foto: Divulgação | PRF

Quase 100 quilos de maconha foram apreendidos pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quarta-feira, 31, no Km 429 da rodovia BR-116, em trecho que pertence ao município de Feira de Santana, no norte do estado.

Segundo informações da PRF, por volta das 10h30, durante ações de combate ao crime, uma equipe da PRF abordou um ônibus interestadual que seguia de Irajá-RJ com destino a Guarabira-PB.

Durante os procedimentos de fiscalização e checagem da documentação, os policiais perceberam um forte odor de maconha proveniente de quatro volumes no compartimento de bagagem do ônibus.

Ao vistoriar a bagagem, a equipe encontrou 152 tabletes de maconha, totalizando 94,750 Kg, e quatro tabletes de cocaína, totalizando 4,10 Kg. Questionado, o motorista disse os volumes foram embarcados como encomenda.

O material apreendido foi apresentado à autoridade de plantão na Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. As investigações prosseguem para identificar o remetente e o destinatário das drogas.