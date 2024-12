Suspeito de assalto é morto a tiros em Salvador

Suspeito conduziu as vendedoras ao fundos do estabelecimento - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de assaltar uma farmácia no bairro de Pirajá, em Salvador, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 28. A suspeita é de que traficantes da região teriam feito justiça com as próprias mãos e executado o autor do roubo.

Em vídeo de câmeras do circuito de segurança do estabelecimento, conseguido pelo Portal Massa!, é possível ver o momento exato que o suspeito tira uma arma da mochila e conduz as vendedoras a entrarem e o levar para os fundos da farmácia.

A Polícia Militar informou em nota, que foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, encontrou o homem morto. Já a Polícia Civil disse que a perícia foi realizada e investiga a autoria e motivação do crime.

Veja o vídeo: