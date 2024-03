Suspeito de feminicídio de jovem quilombola é encontrado morto | A TARDE

O suspeito de matar a jovem quilombola Gleciene Jesus dos Santos, na última terça-feira, 12, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda, 18. Segundo a Polícia Militar, o homem era companheiro e também parente da vítima.

O corpo dele foi avistado na entrada do município de Mirangaba, no norte da Bahia, já em estado avançado de decomposição. De acordo com a PM, o reconhecimento foi feito por familiares.

Ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina, na mesma região.A Polícia Civil acredita que o suspeito tenha tirado a própria vida.

A vítima

Vítima de feminicídio, Gleciene tinha 19 anos e era engajada em movimentos sociais voltados à causa negra.



O corpo da jovem foi encontrado por populares em uma área de matagal e com sinais de estrangulamento.