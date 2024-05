Suspeito de homicídio é preso em Vitória da Conquista | A TARDE

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 21, em Vitória da Conquista, sob a suspeita de assassinato. O crime foi cometido no dia 28 de abril deste ano. A captura foi feita por policiais militares da 77ª CIPM.

Segundo a PM, os pms receberam uma denúncia, via Cicom, de que um homem, foragido da justiça e com passagens por homicídio e tráfico de drogas, estaria no bairro Guarani. Ao chegarem, os pms encontraram um suspeito, que tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Com ele, foi encontrado um revólver, com numeração raspada, e munições de calibre 38.

O indivíduo foi detido e encaminhado para a delegacia que atende à região, para a adoção das providências cabíveis.

