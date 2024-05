Robson de Jesus: saiba quem é o PM envolvido em ligação com facções | A TARDE

A gama de policiais presos, nesta terça-feira, 21, engloba um cabo da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O nome do indivíduo é Robson de Jesus Santos, que está entre os 10 agentes baianos detidos na Operação Fogo Amigo, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

Estados como Pernambuco e Alagoas também entraram no radar das forças de segurança pública, além da Bahia.

Detido no bairro de Pirajá, em Salvador, Robson ficou por cerca de 16 anos na 14ª Companhia Independente da corporação (CIPM), com comando no bairro do Lobato.

Era ele o famoso ‘aviãozinho’ de armas de fogo, como fuzis, responsável pelo transporte para suspeitos de facções criminosas.

Robson também fazia a triagem inclusive da seleção dos compradores, conforme informações obtidas pelo Portal MASSA!.

Portadores da carteira do CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e empresários também foram alvos da missão.

Junto a isso, estabelecimentos comerciais de venda de armas de fogo e de outros acessórios também estiveram na lista das forças de segurança.

Outro militar, conforme apurado pelo Grupo A TARDE, outro policial, desta vez capitão, identificado como Mauro das Neves Grunfeld, também foi preso. Ele atuava como subcomandante da 41ª CIPM.

