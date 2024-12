Suspeito de homicídio na Bahia é preso em Pernambuco

Gabriela de Souza, uma jovem de 21 anos assassinada na cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na tarde desta quarta-feira, 27, um homem de 19 anos que estava foragido por envolvimento no homicídio de Gabriela de Souza, uma jovem de 21 anos assassinada na cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu no município de Paranatama, localizado no Agreste de Pernambuco, após a polícia receber informações sobre o paradeiro do suspeito.

O crime, ocorrido no dia 16 de setembro, foi registrado como brutal e chocante. Gabriela foi morta com uma espátula industrial por criminosos que, em seguida, arrastaram seu corpo e o abandonaram em via pública. Durante a investigação, a polícia seguiu um rastro de sangue até a casa dos suspeitos, dois homens, um adulto e um adolescente. Os dois foram capturados após confessarem o crime.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito de 19 anos foi localizado após investigações que apontaram sua possível presença na zona rural de Paranatama. Ele não reagiu à prisão e se entregou sem resistir. Após a captura, ele foi levado para um exame traumatológico e, em seguida, será conduzido para Audiência de Custódia, onde as medidas legais pertinentes serão tomadas.

Gabriela de Souza foi morta de forma brutal dentro de sua residência, em Itapetinga. O caso chamou atenção pela violência e pela utilização de uma espátula de cozinha industrial como arma do crime. Após a denúncia de um corpo sendo arrastado e abandonado em um ponto da cidade, a polícia iniciou uma investigação que levou ao rastro de sangue, que os peritos seguiram até a residência dos dois primeiros suspeitos.

Eles confessaram o crime e indicaram o uso da espátula para matar a jovem. O segundo suspeito, um adolescente, foi apreendido, enquanto o homem de 19 anos, agora preso, havia conseguido fugir para Pernambuco. A prisão dele encerra mais uma etapa das investigações, mas ainda faltam desdobramentos legais para o caso, que segue em apuração.