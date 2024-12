Mulher de 78 anos é encontrada morta após ataque de abelhas

A causa provável da morte foi identificada como choque anafilático, em decorrência das picadas de abelha - Foto: Getty Images

A mulher de 78 anos que estava desaparecida desde a manhã da última segunda-feira, 25, após ser atacada por um enxame de abelhas foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, 27, em uma área de mata na cidade de Taciba, interior de São Paulo. Raquel Violeta Fernandes de Mello estava acompanhada por duas amigas quando o ataque aconteceu.

A informação foi confirmada pelo delegado de polícia Airton Roberto Guelfi, da Delegacia de Polícia de Taciba. Segundo o delegado, o corpo da vítima foi encontrado sem sinais de violência física. A causa provável da morte foi identificada como choque anafilático, em decorrência das picadas de abelha, embora um laudo pericial ainda será realizado para confirmar oficialmente a causa.

Raquel Violeta e suas amigas se reuniram às 6h30 da manhã para realizar a tradicional colheita de gabirobas, uma fruta típica da região, na Fazenda Jesus, localizada no bairro de Nazaré, área rural de Taciba. Durante a colheita, por volta das 10h, o trio foi surpreendido por um enxame de abelhas da espécie europeia, que atacou as mulheres.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, as mulheres tentaram se proteger, mas Raquel acabou sendo mais gravemente atingida. Enquanto as amigas conseguiram escapar, a vítima desapareceu na mata. O resgate e as buscas começaram imediatamente, mas, infelizmente, seu corpo foi encontrado sem vida após dois dias de desaparecimento.

A polícia segue acompanhando o caso, e o laudo da perícia será fundamental para confirmar as causas da morte. Enquanto isso, familiares e amigos de Raquel lamentam a perda, e o caso destaca os riscos que ataques de enxames de abelhas podem representar, especialmente em áreas rurais e durante atividades ao ar livre.