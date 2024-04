Suspeito de matar ciclista presta depoimento em delegacia e é liberado | A TARDE

O ciclista Phillipe Chaves Mafra, de 35 anos, morreu em um trágico acidente no último domingo (14). Dois dias depois, o suspeito de dirigir o carro que o atropelou prestou depoimento na delegacia da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Depois de ser ouvido, o rapaz foi liberado. A vítima atuava como engenheiro civil e era um atleta profissional. O acidente aconteceu próximo ao acostamento, no km 01 da BA-554, no trecho que conecta as cidades de Candeias e Camaçari, na manhã de domingo (14).

Nesse momento, a Polícia Civil não detalhou se haverá pedido de prisão preventiva contra o suspeito. A motivação e as demais circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas publicamente.

No entanto, informações iniciais indicam que o condutor do automóvel realizou uma ultrapassagem indevida e fugiu do local após o atropelamento. Além do ciclista profissional, a bicicleta ficou totalmente destruída com o impacto da colisão e, junto com isso, foi levada para perícia.