Suspeito de matar enteado na Paraíba é preso pela PRF na Bahia

PRF abordou o veículo onde estava o suspeito - Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira, 08, um homem suspeito de matar o enteado com disparo de arma de fogo no estado da Paraíba. O indivíduo foi preso quando tentava fugir no estado da Bahia.

O crime ocorreu na tarde do dia 29 de junho, no município de Lagoa de Dentro, quando após uma discussão, o padrasto disparou um tiro com arma de fogo em seu enteado, um adolescente. O jovem foi socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos graves, falecendo na noite do mesmo dia.

O homem de 43 anos, acusado de matar o enteado, estava foragido desde o dia do crime. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. "Diante dessa informação, diligências foram realizadas pela PCPB para localizá-lo. Momento em que a PRF, ciente desse caso, também empregou esforços para capturar o indivíduo", diz a nota da PRF.

"No final da manhã de ontem, 08 de julho, por volta das 11h50, investigações realizadas pela PRF apontaram que o suspeito de cometer o crime estaria se deslocando sentido Itabuna-BA - Teixeira de Freitas-BA, em um automóvel do tipo Novo Gol. Prontamente foram realizadas diligências para abordá-lo. Assim procedeu na BR-101, km 709, no município de Eunápolis-BA. Durante os procedimentos padrão, foi identificado que o passageiro do carro se tratava do sujeito suspeito de cometer o crime na Paraíba", explica a PRF.

Diante das evidências observadas e na posse de um mandado de prisão preventiva por homicídio, ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde ficará à disposição das autoridades cabíveis para dar seguimento aos procedimentos cabíveis.