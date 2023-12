Suspeito de matar homem por causa de cigarro se apresenta na delegacia | A TARDE

O suspeito de matar um homem após uma discussão por cigarro se apresentou na delegacia de Itabuna, no sul da Bahia, na sexta-feira, 17. Segundo a Polícia Civil, o suspeito prestou depoimento e responde em liberdade. O inquérito policial está em curso e outras pessoas são ouvidas.

O crime ocorreu na madrugada do dia 9 de dezembro, em uma praça pública no bairro Sarinha Alcântara. A vítima, identificada como Eliton Roque, bebia com o suspeito, quando os dois começaram a discutir após um deles se recusar a dar um cigarro.

Em depoimento, o suspeito contou que a vítima pediu cigarro quatro vezes em um curto espaço de tempo, o que o irritou. O investigado disse que negou os pedidos e a partir disso teve início a discussão.

Ele relatou que chegou a deixar o local após a confusão a pedido da mãe e uma tia, que o acompanhavam. No entanto, à distância, ele afirmou ter visto as duas sendo intimidadas por Eliton Roque, e por isso ele foi em casa, pegou uma faca, voltou ao bar e desferiu duas facadas no peito da vítima. Com medo de ser agredido por testemunhas, o suspeito fugiu do local.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde ele se apresentou, junto com um advogado, que acompanhou o depoimento.