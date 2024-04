Suspeito de tráfico é preso durante a 'Força Total' em Itabuna | A TARDE

Policiais militares do 15º BPM prenderam um homem flagrado com 280 porções de drogas em Itabuna, na região sul do estado. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira, 28, durante a 22ª edição da Operação Força Total.

Segundo a PM, os militares realizavam rondas na região do centro comercial da cidade quando avistaram um grupo que, ao perceber a aproximação da guarnição, fugiu, sendo um dos indivíduos alcançado. Durante a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas 143 pedras de crack, 37 porções de cocaína e 96 de maconha.

O homem e todo o material apreendido foram apresentados à 6° Coorpin, onde a ocorrência foi registrada.