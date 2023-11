Suspeito de tráfico que se exibia nas redes sociais morre em confronto | A TARDE

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na localização e morte de homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e investigado por homicídio. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 25, em Cascavel, no município de São Francisco do Conde.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem era velho conhecido da polícia, costumava ostentar imagens armado nas redes sociais e ameaçava a comunidade.

Após investigações, as equipes da 21ª Delegacia Territorial e a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Candeias) incursionaram pela região de mata, da localidade de Cascavel, fazendo o cerco, momento que se depararam com cerca de 10 homens armados que ao avistarem as guarnições, começaram a efetuar disparos, incluindo rajadas de submetralhadora, segundo a corporação.

No confronto, o suspeito foi baleado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O delegado Marcos Telbadi explicou que o criminoso estava com uma submetralhadora e drogas. Um acampamento utilizado pelo bando também foi destruído.

O traficante costumava ostentar armas nas redes e intimidava a população pela disputa na venda de drogas. Ele também já era investigado por participação em um homicídio, no distrito de Santo Estavão, além de ataques nos municípios de Candeias, Santo Amaro e São Sebastião do Passé.

Uma Submetralhadora munições calibre, 49 de Crack e 37 trouxas maconha foram aapreendidas | Foto: Reprodução