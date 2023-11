Suspeito morto em Vilas do Atlântico era braço direito de Averaldinho | A TARDE

Um homem apontado como "braço direito" de uma grande organização criminosa de Salvador morreu na madrugada desta quarta-feira, 22, durante confronto com policiais militares do Rondesp Atlântico e Gêmeos. O caso aconteceu em Vilas do Atlântico, município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Outro suspeito também morreu na ação.

De acordo o registro na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), guarnições da Polícia Militar realizavam rondas na BA-526, na noite de terça-feira, 21, quando foram informados de que, próximo a Vilas do Atlântico, homens armados foram avistados desembarcando de um veículo. Ainda segundo a ocorrência, quando as equipes chegaram, foram recebidas a tiros. No revide, dois suspeitos foram atingidos. A dupla chegou a ser socorrida ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Um dos homens foi identificado como Leonardo Guedes Silva Santana, 29 anos. Informações obtidas pelo Portal A TARDE dão conta de que ele, também conhecido como "Léo Chicleteiro", era apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação no bairro do Calabar e subordinado direto de Averaldo Ferreira da Silva Filho, vulgo 'Averaldinho'.

Averaldinho é um dos maiores traficantes da Bahia e foi preso em fevereiro deste ano, em Guarajuba, durante a Operação Garrote, deflagrada pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Léo Chicleteiro também era conhecido por ostentar fuzil e submetralhadora na comunidade do Calabar. Em uma das imagens que Portal A TARDE teve acesso, o criminoso aparecia segurando um armamento pesado em uma foto.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, 140 pinos de cocaína, celulares, 20 euros e 540 reais.