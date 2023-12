Suspeitos armados e seguranças trocam tiros em pousada | A TARDE

Homens armados e seguranças de uma pousada em Morro de São Paulo, no baixo sul do estado, trocarem tiros dentro do estabelecimento, causando pânico para os hóspedes que estavam no local.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 29, na 2ª Praia. Nas imagens feitas por uma câmera de monitoramento do espaço, é possível ver pelo menos seis criminosos entrando no local. Os homens se espalham como se estivessem procurando alguém.

As imagens ainda mostram o momento em que uma mulher é ameaçada com um pedaço de ferro. Em seguida, os homens correm e ela se desespera.

De acordo com as informações de testemunhas, seguranças armados visualizaram os suspeitos e trocaram tiros. O grupo disparou várias vezes no estabelecimento, assustando os hóspedes.

Policiais militares foram acionados, mas ao chegarem no local não encontraram os suspeitos. Rondas foram realizadas para localizar os envolvidos. No entanto, até o momento, os criminosos não foram encontrados.