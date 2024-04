Suspeitos de homicídios são presos na Bahia com armas e drogas | A TARDE

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos na terça-feira, 16, na cidade de Feira de Santana, no norte da Bahia. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no município.

De acordo com a Polícia Civil, o flagrante ocorreu após os policiais tomarem conhecimento de um vídeo publicado nas redes sociais onde os homens exibiam armas de fogo.

Uma pistola calibre 9 mm com carregador alongado, munições e porções de crack foram apreendidos com os dois homens. O material apreendido foi encaminhado à perícia.

Os investigados foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhados para o Complexo Policial do Sobradinho, onde permanecem à disposição da Justiça.