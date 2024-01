Taxa de turistas em Morro de São Paulo passa de R$ 30 para R$ 50 | A TARDE

A TUPA, ou Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago, cobrada para o acesso de turistas a Morro de São Paulo, teve um reajuste e aumento de R$ 30, valor regulamentado no final de 2023, para R$ 50 em 2024.

Segundo a Secretaria de Turismo do município, o aumento da taxa tem o objetivo de custear a manutenção dos resíduos sólidos no arquipélago. Em nota, o órgão afirma que após o fechamento do lixão de Tinharé o transbordo dos resíduos de todo o arquipélago de Cairu são feitos por vias terrestres e marítimas até um aterro certificado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

Para 2024, a Prefeitura de Cairu alega que cerca de 7% dos valores arrecadados pela TUPA custeiam a operacionalização do transbordo, enquanto outros 3% devem ser investidos na inclusão social dos catadores.

A taxa é isenta para idosos a partir de 60 anos e crianças menores de 05 anos. Já estudantes pagam meia. A taxa pode ser paga nos terminais hidroviários do arquipélago ou no site da TUPA Digital.