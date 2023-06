Tecnologia no agro é destaque na Bahia Farm Show 2023

Da simplicidade nas funções até o que há de mais moderno em tecnologia agrícola. É o caso da New Holland CR 1090, colheitadeira considerada a maior do mundo. De acordo com Edson Luiz, revendedor da marca, a máquina entrou no Guinness Book ao colher quase 800 mil toneladas de trigo em apenas oito horas de função.

“A máquina tem extraordinário desempenho já que é automatizada fazendo com que a colheita seja mais proveitosa, o que evitaria desperdícios. O tempo para colher fica mais otimizado além da qualidade de grão acima dos que são extraídos com as colheitadeiras mais comuns”, disse o revendedor.

Essa é um dos equipamentos encontrados na Bahia Farm Show 2023, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, que conta com 420 expositores, representando 1200 marcas, porém não só de grandes maquinários vive o evento, já que o visitante encontra altas tecnologias em máquinas de menor porte.

Os visitantes contam ainda com a infraestrutura do parque que oferece área de alimentação, exposição fotográfica, museu com máquinas e veículos antigos, além dos artesanatos da agricultura familiar.



O público pode visitar o local nesta quarta-feira, 7, até às 20h. Os ingressos estão à venda e podem ser comprados antecipadamente pelo site.