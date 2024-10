Tem razão? Guia dos EUA coloca abará entre as piores comidas do Brasil

Abará, prato típico da Bahia - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

Um polêmica lista foi divulgada pelo guia Taste Atlas, dos EUA, listou as 37 piores comidas do Brasil. Dentre elas, a Bahia figurou com dois representantes: caruru e abará.

O ranking foi elaborado com base em mais de 7 mil avaliações. A nota de cada comida também foi divulgada. Abará teve 3.7 e caruru 3.8.

Já a pior de todas foi o cuscuz paulista, com 2.8, seguido pelo arroz com pequi, típico de Goiás, que ficou com 3.1.

Confira o ranking completo:

Cuscuz Paulista: 2.8

Arroz com Pequi: 3.1

Acém: 3.1

Paleta: 3.2

Maria-mole: 3.3

Lagarto: 3.3

Sequilhos: 3.5

Sagu: 3.5

Tareco: 3.5

Coxão Mole: 3.5

Ostra ao bafo: 3.5

Pé-de-moleque: 3.6

Quibebe: 3.6

Músculo: 3.6

Patinho: 3.6

Maniçoba: 3.6

Peito: 3.6

Sanduíche de mortadela: 3.7

Salada de maionese: 3.7

Cajuzinho: 3.7

Salpicão de frango: 3.7

Abará: 3.7

Caldo de piranha: 3.7

Biscoito de polvilho: 3.8

Canjica: 3.8

Mocotó: 3.8

Bolo formigueiro: 3.8

Caruru: 3.8

Pato no tucupi: 3.8

Pamonha: 3.9

X-Tudo: 3.9

Galinhada: 3.9

Casadinhos: 3.9

Barreado: 3.9

Creme de papaya: 3.9

Baba-de-moça: 3.9

Carne de onça: 3.9