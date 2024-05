Tio suspeito de estuprar 13 sobrinhas fazia ameaças para manter abusos | A TARDE

Um homem suspeito de abusar sexualmente de 13 sobrinhas foi preso nesta segunda-feira, 29, no bairro da Capelinha, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele "obtinha favores sexuais" fazendo ameaças contra as vítimas.

As investigações apontam que o primeiro estupro aconteceu há mais de 20 anos, contra uma menina de 8 anos. No entanto, o caso só chegou às autoridades no primeiro semestre de 2023, depois que uma outra vítima tomou coragem para contar ao pai que foi abusada pelo marido da tia, e a denúncia foi registrada.

Identificado como Antônio Carlos Pereira dos Santos, o homem não teve antecedentes criminais apontados pela polícia até o momento. Sem levantar suspeitas, ele teria abusado algumas das garotas por cerca de dois anos seguidos. Hoje, algumas das sobrinhas já estão com 18, 28 e 33 anos, mas eram crianças na época em que foram estupradas.

Em entrevista à imprensa, a delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), explicou como o suspeito atuava para conseguir cometer os abusos por tanto tempo: "Ele agia sempre com crimes contra a dignidade sexual da modalidade estrupo e usando de graves ameaças para tanto".

As oitivas foram realizadas pelo Dercca e todas vítimas foram ouvidas. As crianças prestaram depoimento especial, foram atendidas pelo setor psicossocial da instituição e estão com as respectivas famílias.

Já o suspeito se encontra custodiado no aguardo da audiência de custódia e deve ser mantido em prisão preventiva após a polícia reiterar a necessidade da medida no momento.