Homem que abusou 13 sobrinhas cometeu crimes por pelo menos 25 anos | A TARDE

A titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), Simone Moutinho, concedeu entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira, 30, onde explicou as movimentações que culminaram com a prisão do homem acusado de abusar sexualmente de 13 sobrinhas em Salvador.

De acordo com a delegada, durante conversa com o Grupo A TARDE, a prisão aconteceu após a denúncia do pai de uma das vítimas, realizada no início de 2023. A menina possui apenas oito anos e relatou ter sido abusada sexualmente pelo marido da tia, que possui 63 anos.

"Iniciou-se as investigações e chegamos a informação de que em uma reunião de família diversas sobrinhas confessaram entre si que haviam sofrido violência sexual cometida por esse mesmo indivíduo", revelou Simone.

As oitivas foram realizadas pelo Dercca e, até o momento, 10 vítimas já foram ouvidas. A delegada pontuou ainda que, atualmente, uma das sobrinhas possui 33 anos, mas, quando sofreu os abusos, tinha apenas oito anos.

"Ou seja, durante mais de 20 anos, esse mesmo infrator passou violentando todas as mulheres daquela mesma família", completou Simone Moutinho, que ratioficou a importância da primeira denúncia para que todos os demais casos começassem a surgir.

Por fim, a delegada contou ainda que ele não possui antecedentes e que foi encontrado no bairro de Capelinha, quando estava a caminho do Juizado Especial Criminal (Jecrim). "Haveria uma audiência oriunda de uma ação que ele moveu contra uma das vítimas, dizendo que estava sendo caluniado pela mesma e fazendo com que ela se sinta desestimulada de seguir com a situação".

Atualmente, o suspeito se encontra custodiado no aguardo da audiência de custódia, mas já tendo a polícia reiterado a necessidade da manutenção de prisão preventiva.

Tio denunciou uma das vítimas por difamação

