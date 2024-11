Tony Salles lança feat com Henry Freitas

Baiano garante que já esperava pela participação do potiguar em uma canção - Foto: Jimmy Galvão

Na última sexta-feira, 18, o pagodeiro Tony Salles tirou do forno o seu primeiro single em carreira solo, chamado “Vetinha”, com participação do cantor Henry Freitas, artista de Natal-RN, que coleciona gravações que viraram fenômenos nas redes sociais e soma mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O trabalho já foi lançado acompanhado de um videoclipe, no canal oficial do baiano no YouTube. “Eu estou muito feliz, porque Henry é um cara que tenho um carinho muito grande e já faz um tempo que eu estava com vontade de gravar algo com ele. Ele tem se destacado muito no cenário musical, principalmente no Norte/Nordeste pela energia dele e irreverência no palco”, afirmou Tony.



Acho ele muito parecido comigo e é uma mistura que, com certeza, vai dar certo. A música é perfeita pra gente abrir o nosso verão, porque tem um swing baiano e traz também a identidade de Henry. Eu, particularmente, pirei com o resultado. Agora é só a galera aguardar, que vem mais um hit pra tocar muito nesse verão”, finalizou o anfitrião.

Em tempo: O primeiro show solo de Tony está marcado para 23 de novembro, em Salvador.