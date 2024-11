Pablo cancela show após problemas em voo; entenda

Apresentação de Pablo deverá ocorrer em outra data - Foto: Max Haack/Divulgação

O cantor Pablo precisou cancelar o show que faria na cidade de Matinhas, na Paraíba, na noite deste domingo (20), devido a problemas logísticos com o voo que transportaria o artista e sua equipe.

De acordo com uma nota oficial divulgada nas redes sociais do cantor, o voo que saía de Brasília com destino a Guarulhos (SP) enfrentou complicações, fazendo com que Pablo e sua banda perdessem a conexão necessária para chegar à Paraíba.

A equipe de Pablo lamentou o ocorrido, pediu compreensão aos fãs e afirmou que o encontro ocorrerá em nova data. Veja: