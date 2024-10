Pablo renova votos de casamento com festa repleta de famosos em Salvador

Pablo e Adriele estão juntos há 24 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Pablo celebrou o amor pela esposa na noite dessa segunda-feira, 14, data em que completou 39 anos de vida. Ele reuniu grandes amigos e organizou uma cerimônia de casamento surpresa para renovar os votos com Adriele Campos.

Ao invés de promover uma tradicional festa de aniversário, o artista escolheu oficializar a união com Adriele. O evento foi realizado na Chácara Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, e reuniu cerca de 250 convidados.

Pablo e Adriele Campos estão juntos há 24 anos, pois começaram a namorar ainda na adolescência e nunca se separaram. Eles são pais de três filhos, o primogênito Victor, de 17 anos, o Gabriel, de 13, e o caçula Benjamin, de 8 anos.



A festa de casamento

O casamento de Pablo contou com a presença de grandes nomes da música brasileira, que também são amigos do cantor, como Daniel Diau, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Kart Love, Nenho, Zezo e Vitor Fernandez. O jogador Hulk Paraíba também foi convidado.

Para completar a noite, a festa teve shows de Zezé Di Camargo e Eduardo Costa, dois ídolos e parceiros do artista baiano. Eles animaram o evento e emocionaram a todos.