Wesley Safadão compra Tesla avaliado em mais de R$ 1,5 milhão; veja

Safadão compartilhou a novidade nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Wesley Safadão compartilhou nas redes sociais o seu novo carro, um modelo Tesla Cybertruck, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão se considerado o valor para importação do veículo.

Leia Mais:

>> Wesley Safadão apresenta convidados do Festival Arrocha Safadão em Salvador

>> Wesley Safadão enfrenta problema de saúde e passa por nova cirurgia

"Nem eu sei, eu boto o Diel para aprender. Ontem foi a primeira vez que eu saí nele", disse Safadão em uma sequência de stories no Instagram.

| Foto: Reprodução | Instagram

O carro tem um design diferenciado, com linhas retas lembrando um tanque de guerra e é feito com aço inoxidável, prometendo ser indestrutível. Na parte interna, o carro ainda conta com um painel com inúmeros recursos tecnológicos. A Tesla não tem montadora no país, então o veículo precisa ser importado.

>> Vídeo: Tesla Cybertruck é flagrado nas ruas de Lauro de Freitas

Nas publicações no Instagram, Wesley Safadão estava acompanhado do também cantor Nattanzinho Lima.