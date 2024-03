Traficante que expulsou morador de casa é preso em Nazaré | A TARDE

Um homem investigado por integrar um grupo criminoso que expulsou um morador do bairro Santa Rita, em Nazaré, e usou a casa como ponto de venda de drogas foi preso, na manhã desta sexta-feira, 8, durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar.



Segundo a Polícia Civil, logo após tomar conhecimento do fato, investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Nazaré, com o apoio da PM, diligenciaram até a residência invadida e flagrou um homem com 457 gramas de cocaína e 70 pinos fracionados, 230 gramas de maconha e oito porções da mesma droga, além de diversas embalagens utilizadas para acondicionar os entorpecentes.

O flagranteado foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. Os outros envolvidos no grupo criminoso já foram identificados e estão sendo procurados. O material apreendido foi encaminhado à perícia.