Traficante que matou PM em SP tinha vida de luxo em Feira de Santana | A TARDE

O traficante paulista Jefferson Veríssimo da Silva, mais conhecido pelo apelido de "Arrepiado", autor da morte do cabo PM da ROTA Jefferson Ferreira, em junho de 2020, na Zona Leste de São Paulo, tentou se instalar na Bahia utilizando outra identidade. Documentos falsos foram localizados, após o confronto que ocorreu nesta terça-feira, 4, na cidade baiana de Feira de Santana.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), durante cinco meses, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da 1ª Coorpin (Feira de Santana) realizaram ações de inteligência para deflagração da Operação Rota Contida. Informações do Batalhão de Choque da PM de SP foram utilizadas para localizar o foragido da Justiça paulista.

Os levantamentos mostraram que Arrepiado, que segundo apurações do Portal A TARDE teria envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), morava em um hotel de luxo e ostentava carro e relógios importados na segunda maior cidade da Bahia. O criminoso buscava ainda fornecer drogas, armas e munições para estados do Nordeste.



Durante cumprimento de mandados, equipes da CORE da PC e do GPI da PF, com apoio da 67ª CIPM, encontraram o traficante e houve confronto. Arrepiado foi atingido, socorrido para unidade de saúde, mas não resistiu.

"A integração é imprescindível no combate às facções. Não permitiremos que criminosos de outros estados atuem na Bahia. As Forças Estaduais e Federais estão unidas, vigilantes e atuando norteadas pela Inteligência", afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

O titular da 1ª Coorpin, delegado Yves Correia, gravou um vídeo explicando a operação Rota Contida





Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 4.





