Integrante do PCC que matou policial em SP morre em Feira de Santana | A TARDE

Um homem apontado como um dos responsáveis pela morte do cabo da Polícia Militar de São Paulo, Jefferson Ferreira, em junho de 2020, na Zona Leste da capital paulista, morreu após entrar em confronto com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e das Polícias Civil, Militar e Federal, em Feira de Santana, na Bahia.

Leia mais:

>> Integrantes de facção morrem após confronto com a PM em Itinga

>> Assaltantes tentam fugir da polícia e sofrem acidente em Salvador

A ação, batizada de Operação Rota Contida, aconteceu na manhã desta terça-feira, 4, na cidade de Feira de Santana, e teve o objetivo desmontar a conexão entre traficantes da Bahia e de São Paulo. As ações de inteligência foram realizadas pela FICCO e 1ª Coorpin da PC. A PM e PC de SP deram apoio com informações.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o suspeito teria envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava com documentação falsa no momento em que foi localizado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante o compartilhamento de dados entre as Polícias da Bahia e de São Paulo foi levantada a possibilidade de um dos indivíduos que participou da morte do PM da ROTA se esconder na cidade de Feira de Santana.





Divulgação SSP

Durante cumprimento de mandados, o criminoso foi encontrado. Ele atirou nas equipes e acabou sendo atingido durante o confronto. O traficante paulista foi socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, veículo, entre outros itens.



"As equipes continuam na rua cumprindo ordens judiciais. Nossa atuação contra facções continuará firme e integrada em toda a Bahia", declarou o coordenador da FICCO, delegado federal Eduardo Badaró.

O cabo da Rota, Jefferson Ferreira, foi morto no dia 20 de junho de 2020 | Foto: Divulgação

O policial Jefferson Ferreira foi assassinado no dia 20 de junho em 2020, na Zona Leste de São Paulo, quando saia de motocicleta da garagem de casa e foi atropelado por um veículo. Em seguida, o cabo foi alvejado diversas vezes com tiros de fuzil e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O Cabo integrava o 1º Batalhão de Choque.

Publicações relacionadas