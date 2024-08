Transexual é morta a tiros em bar de Jequié

Vítima era conhecida como Dani - Foto: Reprodução

Uma mulher transexual, conhecida pelo nome social de Dani, foi morta a tiros em Jequié, no sudeste da Bahia, a cerca de 365 km de Salvador, na noite deste sábado, 10. A vítima, de 30 anos, teria sido baleada quando estava em um bar no bairro Cidade Nova, na região da BR-116.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a mulher chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Pedro Valadares (HGPV), localizado no centro de Jequié, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, não há informação sobre autoria do crime. A motivação e circunstâncias estão sendo investigadas.

Mortes de transexuais

De acordo com o dossiê ‘Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2023’, divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), a Bahia registra cerca de 10 mortes violentas de transexuais por mês, sendo o sexto lugar no ranking nacional. No acumulativo de 2017 a 2023, o estado registrou 89 homicídios.

Os dados ainda apontam que no Brasil, 145 pessoas trans sofreram mortes violentas em 2023, um aumento de mais de 10% nos casos de homicídios de pessoas trans em relação a 2022.mA pesquisa destaca ainda a média de crimes contra a vida de pessoas trans, registrando o número de 12 assassinatos por mês, com aumento de 1 caso/ mês em relação a 2022 e que 72% das pessoas trans mortas eram negras e pardas.